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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на отказе словенки Полоны Херцог вышла в финал грунтовых соревнований в Бухаресте. Первая ракетка турнира выиграла первую партию со счётом 6:1, после чего её соперница отказалась от продолжения борьбы.

За второй титул в карьере и первый в текущем сезоне 28-летняя Севастова, которая располагается на 22-й позиции в женской табели о рангах, поспорит с Петрой Мартич из Хорватии, переигравшей румынку Михаэлу Бузэрнеску.

Петра Мартич выиграла единственный трофей в 2013 году на травяных соревнованиях в Ноттингеме.

Ранее сообщалось, что Анастасия Севастова потерпела поражение в первом раунде Уимблдона, уступив в трех сетах спортсменке из Италии Камиле Джорджи - 1:6, 6:2, 4:6 .