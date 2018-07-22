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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова стала победительницей турнира категории International в Бухаресте, в Румынии. Первая ракетка соревнований обыграла хорватку Петру Мартич, посеянную под четвёртым номером, со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Севастова выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Мартич 3 эйса и 6 упущенных брейк-пойнтов, двойных ошибок у хорватки не было.

28-летняя Севастова завоевала третий титул в карьере. В 2010 году она победила на соревнованиях в Оэйраше, а семь лет спустя стала сильнейшей на Мальорке.