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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис мечтает однажды стать самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он рассказал в интервью The Players' Tribune, пишет Jauns.lv.

22-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после серьезной травмы – разрыва крестовидных связок. Предполагается, что на паркет баскетболист нью-йоркского клуба Knicks сможет вернуться к Рождеству.

«Я всегда в шутку говорю, что у меня, как у чемпионов, короткая память, я не могу слишком много волноваться после случившегося. Просто стараюсь двигаться дальше, даже с этой травмой. Видеозапись, на которой я получаю травму, видел тысячи раз. Точно знаю, как в тот момент себя чувствовал. Я не мог этого избежать, так просто случилось», - сказал Порзиньгис.

По его словам не менее важным физического восстановления является психологическое.

«Шрам на колене останется, но важнее, чтобы не осталось психологических последствий. Когда вернусь на площадку, о колене думать больше не буду. Главное в этой травме – именно психологическая сторона. Важно не терять концентрации. Мы усердно тренируемся, чтобы выйти на площадку и бороться в формате пять на пять. А когда ты восстанавливаешься от травмы, ты борешься в одиночку», - считает спортсмен.

Часть курса реабилитации Порзиньгис провел на базе испанского баскетбольного клуба «Real» из Мадрида.

«Главной причиной, по которой я захотел лечиться в Мадриде, были предложенные клубом Real условия. Они одни из лучших в мире, если не лучшие. Там было все необходимое. И не было ничего, на что я мог бы пожаловаться», - рассказал Порзиньгис.

По его словам, летом он стал больше внимания уделять йоге.

«Честно, у меня нет никакого страха из-за полученной травмы. Я не беспокоюсь. Однажды хочу стать самым ценным игроком НБА и лучшим специалистом по защите. Это по-прежнему мои цели. Если сохранять уверенность в себе и много работать над тем, чтобы стать лучшим, тогда зачем бояться неудач?», - сказал Порзиньгис.

Навестить Порзиньгиса на его родине – в Лиепае – приехал главный тренер Knicks Дэвид Физдейл, отмечает издание.

Порзиньгис, пропустивший из-за травмы почти половину сезона НБА, в прошлом году провел 48 игр, став самым результативным игроком Knicks, набрав в среднем по 22,7 очков за матч. При этом команда Порзиньгиса в прошедшем сезоне уже пятый год подряд не смогла выйти в плей-офф.

Ранее СМИ сообщили, что латвийский баскетболист может пропустить и следующий сезон НБА.

Фото: flickr.com/Nazrul Islam