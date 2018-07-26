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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла румынку Ирину Марию Барэ в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup. Соревнования проходят на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Севастовой, посеянной на турнире под третьим номером. В 1/4 финала она сыграет с белоруской Александрой Саснович (5).

Турнир Moscow River Cup проводится впервые в истории. Призовой фонд соревнований составляет $750 тысяч. Турнир завершится 29 июля.

Напомним, 22 июля Севастова стала победительницей турнира категории International в румынском Бухаресте.

Фото: flickr.com/threiner