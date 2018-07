Спорт |

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова снялась с четвертьфинального матча турнира Moscow River Cup против белоруски Александры Саснович, сообщает пресс-служба соревнований.

"Из-за травмы левого бедра Анастасия Севастова вынуждена сняться с сегодняшнего матча. Александра Саснович без борьбы прошла в следующий круг. Парный матч между Николой Гейер - Лаурой Зигмунд из Германии и Анастасией Потаповой - Верой Звонаревой (Россия) перенесен на центральный корт последним запуском", - говорится в сообщении турнира в Twitter.

Due to a Left Thigh Injury, Anastasija Sevastova has been forced to retire from her match today. Aliaksandra Sasnovich wins by walkover.



The doubles match of N. Geuer (Ger) / L. Siegemund (GER) vs. A. Potapova (RUS) / V. Zvonareva has been moved to be played last on Center Court