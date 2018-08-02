Зидан может возглавить самый титулованный клуб Англии
Спорт | 2 августа 2018 года, 09:21
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, в услугах француза заинтересован "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что "красные дьяволы" в случае увольнения Жозе Моуринью с поста наставника команды обратятся к кандидатуре Зидана.
46-летний специалист с 2016 по 2018 год возглавлял "сливочных", которые под его руководством трижды завоевывали Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" опроверг информацию о приглашении Зидана.