Десятилетний мальчик побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Фелпса
Спорт | 1 августа 2018 года, 16:48
В США десятилетний Кларк Кент побил рекорд легендарного американского пловца Майкла Фелпса, сообщает «Советский спорт».
На первенстве Дальнего Запада юный спортсмен проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды, таким образом более чем на секунду превзойдя достижение 33-летнего Фелпса, установленное в 1995 году.
На соревнованиях Кент получил прозвище Супермен, а его тренер заявил, что никогда не встречался с подобным талантом.
Ранее сообщалось, что Фелпс предложил Конору Макгрегору поплавать наперегонки.
Источник: Газета.ru