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Британская теннисистка Йоханна Конта без особого труда разгромила американку Серену Уильямс (6:1, 6:0) в матче первого круга на турнире в американском Сан-Хосе, призовой фонд которого превышает 730 тысяч долларов. На корте соперницы провели 52 минуты.

"Думаю, Йоханна здорово действовала во втором сете, - приводит слова Серены официальный сайт На протяжении первой партии я действовала не слишком остро, и соперница получила заряд уверенности. Она захватила инициативу и уже не упускала её. Всё пошло не так, начиная со второго гейма, учитывая, что первый я выиграла. Это был единственный гейм, который я взяла".

"Я не верю в магические моменты, когда всё вдруг складывается воедино. Я верю в упорный труд и ежедневные усилия, которые прикладываю на тренировках. По итогам этого матча я получила возможность провести ещё один. Я благодарна за такой шанс и продолжу упорно работать", - прокомментировала свой успех британка.

Во втором круге Йоханна Конта сыграет с американкой Софией Кенин.