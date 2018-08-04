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Юниорская сборная Латвии по баскетболу в полуфинала чемпионата Европы U-18 в "Арене Рига" обыграла сборную России со счетом 91:80 (22:28, 20:15, 23:18, 26:19) и впервые в истории пробилась в финал. Матчи группового этапа юниорская сборная Латвии проводила в Вентспилсе. Выступление на ЧЕ хозяева начали с проигрыша от хорватов (73:77), а затем обыграли греков (80:74) и итальянцев (90:68) и заняли первое место в группе А. В четвертьфинале же латвийские баскетболисты разгромили сверстников из Великобритании (76:51) и не только вышли в полуфинал, но и получили путевку на чемпионат мира-2019.

Что касается сборной России U-18, то команда на групповом этапе тоже играла в Вентспилсе. Сначала была победа над Францией (82:80), затем проигрыш Германии (72:75) и выигрыш у Турции (65:56). В 1/8 финала россияне выбили итальянцев (79:66), а в четвертьфинале взяли верх над литовцами (79:77).

Ранее сборная Латвии на юниорских чемпионатах Европы четыре раза добиралась до полуфинала, но затем каждый раз проигрывала (дважды в итоге Латвия была третьей и дважды - четвертой). Россияне же прежде в 1/2 финала играли лишь однажды (в итоге стали третьими на ЧЕ-2010 в Латвии).

Eiropas čempionāta fināls!!!



Latvijas U18 izlase pieveic arī Krieviju 91:80 un rīt plkst. 20:45 Arēnā Rīga spēlēs #FIBAU18Europe finālā! Pretī Serbija vai Francija.



TEV TUR IR JĀBŪT!!! Biļetes https://t.co/g2DoCakYgx un https://t.co/6U1a6c3li7 dažu stundu laikā! pic.twitter.com/XTMyCCBRKA — Basket.lv (@basketbols) August 4, 2018

Начало полуфинального матча осталось за юниорами Латвии. Они вырвались вперед на 9 очков (15:6), но что соперник ответил 13 очками подряд и перехватил лидерство - 19:15. По ходу первой четверти Латвия уступала 11 очков, после десяти минут отставала на 6 очков (22:28), а после 20 минут - всего на одно очко (42:43).

В начале третьей четверти россияне еще сохраняли минимальный перевес, но 5 очков подряд Мишки позволили хозяева вернуть себе лидерство - 51:48. А потом разыгрался Жагарс, который во второй половине набрал 27 очков, и команда оторвалась на 8 очков - 65:57.

Российские юниоры не сдались, и на 34-й минуте сравняли счет - 71:71. В решающие моменты игры инициативу вновь взял на себя Жагарс. Он набрал 12 из 19 последних очков свой команды. А еще по 3 очка дальними бросками принесли Веверис и Шнипке. Итог - 91:80 в пользу Латвии.

По итогам матча против россиян лидер и капитан латвийской сборной Артур Жагарс набрал 35 очков и сделал 7 результативных передач. 17 очков принес Анрийс Мишка, по 12 - Артур Куруц и Валтерс Веверис, 10 - Адрианс Шнипке. У россиян самыми результативными стали Шашков (24 очка), Квитковских (16) и Михайловский (16).

В финале сборная Латвии сыграет с Сербией, которая в своем полуфинале победила Францию - 78:67 (20:14, 25:18, 17:13, 16:22).

Финал Латвия - Сербия состоится 5 августа в "Арене Рига".

Фото:twitter.com