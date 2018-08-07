Остапенко не прошла первый круг турнира в Монреале (2)
Спорт | 7 августа 2018 года, 21:53
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в первом круге турнира в Монреале проиграла британке Йоханне Конте. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:2 в пользу 27-летней уроженки Сиднея, занимающей 43-е место в рейтинге WТА.
Конта 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 8 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Остапенко совершила 3 эйса и 10 двойных.
Во втором круге Конта сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко (WC) и француженкой Кристиной Младенович.
Источник: Чемпионат
Увольте спортивного аналитика!Можно было бы дать информацию,на каком покрытии играли,от этого зависит результат спортсмена.Мало универсалов,кто играет хорошо везде.В статье ,об покрытии не ни слова.Конта спец по траве,но и об этом не слова.Людям просто доносится об поражение Остапенко,а что ,где ,когда ,какая разница,могли вообще не печатать такую новость,кто интересуется уже и так об этом поражение знают.
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как-то пофиг))
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