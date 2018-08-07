Остапенко не прошла первый круг турнира в Монреале (2)

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Спорт | 7 августа 2018 года, 21:53

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в первом круге турнира в Монреале проиграла британке Йоханне Конте. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:2 в пользу 27-летней уроженки Сиднея, занимающей 43-е место в рейтинге WТА.

Конта 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 8 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Остапенко совершила 3 эйса и 10 двойных.

Во втором круге Конта сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко (WC) и француженкой Кристиной Младенович.

Источник: Чемпионат
Комментарии 2
Фанат.Увольте спортивного аналитика!59 минут назад
Увольте спортивного аналитика!Можно было бы дать информацию,на каком покрытии играли,от этого зависит результат спортсмена.Мало универсалов,кто играет хорошо везде.В статье ,об покрытии не ни слова.Конта спец по траве,но и об этом не слова.Людям просто доносится об поражение Остапенко,а что ,где ,когда ,какая разница,могли вообще не печатать такую новость,кто интересуется уже и так об этом поражение знают.
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Мими46 минут назад
как-то пофиг))
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