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Латвийская теннисистка Алена Остапенко в первом круге турнира в Монреале проиграла британке Йоханне Конте. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:2 в пользу 27-летней уроженки Сиднея, занимающей 43-е место в рейтинге WТА.

Конта 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 8 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Остапенко совершила 3 эйса и 10 двойных.

Во втором круге Конта сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко (WC) и француженкой Кристиной Младенович.