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Нападающий футбольного клуба "Вентспилс" Аделеке Акиньеми в интервью порталу Sportacentrs.com признался, что ему никто не угрожал. Об этом пишет NRA.

"В интернете разные вещи пишут. Никогда никому не говорил, что кто-то мне к голове прикладывал оружие. В футболе происходят недопонимания, но журналистам я такие вещи не говорил. Людям нравится что-то добавлять, что-то замалчивать, чтобы раздуть скандал. Я вернулся и со мной все в порядке", - заявил Акиньеми.

Футболист отметил, что подобное больше не повторится. Нападающий извинился перед командой за свое отсутствие и его товарищи тепло приняли его.

"Обещаю, что такое больше не повторится. Я понимаю, что случилось. Теперь мы разобрались с этим делом, это больше не повторится. Я успел извиниться перед командой в раздевалке. Президент ФК меня тепло принял. Мы семья. Мы были, являемся и будем семьей", - добавил он.

Акиньеми вернулся в "Вентспилс" перед игрой с ФК "Лиепая" и помог команде выиграть матч со счетом 1:0.

Напомним, в понедельник, 6 августа, 19-летний Акиньеми не явился в команду, отправлявшуюся в Лиепаю на четвертьфинал розыгрыша Кубка Латвии. В гостинице, где он жил, его тоже не было, на телефонные звонки он не отвечал.

Между тем футбольный клуб "Вентспилс" заявил, что его Акиньеми похищен, и похитители шантажируют клуб. Футболист опроверг эти заявления, сообщив, что покинул ФК сам.

Фото: flickr.com/Janis Ligats