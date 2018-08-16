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Мадридский «Атлетико» в матче за Суперкубок УЕФА переиграл «Реал» со счетом 4:2. Команда выиграла этот трофей в третий раз в своей истории, сравнявшись по количеству титулов с «Ливерпулем» и «Аяксом».

В начале матча «Атлетико» удалось забить быстрый гол — Диего Коста открыл счет уже на первой минуте игры. Форвард принял длинную передачу, на скорости вошел в штрафную и нанес точный удар в ближний угол.

«Реал» сравнял счет на 27-й минуте. После навеса Гарета Бэйла на дальнюю штангу Карим Бензема переиграл защитника «Атлетико» Савича и точно пробил головой.

На 63-й минуте судья встречи назначил пенальти в ворота «Атлетико». Тони Кроос сделал длинную передачу в штрафную на Бензема и мяч в борьбе попал в руку Хуанфрану. Серхио Рамос уверенно реализовал 11-метровый и «Реал» вышел вперед.

«Атлетико» забил второй гол на 79-й минуте. Корреа сделал пас от лицевой линии на Косту и нападающий отправил мяч в пустые ворота. В оставшееся основное время команды не забили голов.

В дополнительное время футболисты «Атлетико» отличились дважды. Сначала на 98-й минуте Томас Парти воспользовался ошибкой защитника «Реала» Рафаэля Варана и отдал передачу на Сауля, который с лету отправил мяч в сетку.

На 104-й минуте в составе «Атлетико» отличился Коке. После передачи Витоло игрок на противоходе точно пробил в дальний угол ворот Кейлора Наваса.

В оставшиеся 15 минут матча "Реалу" не удалось отыграться — «Атлетико» одержал волевую победу и в третий раз за последние девять лет завоевал Суперкубок УЕФА.

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги стал антирекордсменом клуба, сообщает «Советский спорт».

После поражения от «Атлетико» 51-летний Лопетеги показал худший старт с командой за последние 70 лет. В 1948 году «королевский клуб» под руководством Майкла Кипинга проиграли в дебютном матче сезона в четыре мяча «Сельте».