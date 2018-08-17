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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой вышли в четвертьфинал парного теннисного турнира в Цинциннати, сообщает Sport24.

Во встрече третьего круга они одержали победу над американкой Николь Меличар и чешкой Кветой Пешке. При счете 6:5, 5:2 соперницы Павлюченковой и Севастовой отказались от продолжения матча.

За выход в полуфинал представительницы России и Латвии поспорят с чешками Андреей Сестини-Главачковой и Барборой Стрыцовой.

Фото: flickr.com/threiner