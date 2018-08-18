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Финал Мирового тура по пляжному волейболу с призовым фондом 400 тысяч долларов сейчас проходит в Гамбурге. Там собрались десять сильнейших пар. В их число попали латвийцы Самойлов и Шмединьш, а также Эдгарс Точс и Мартиньш Плявиньш.

Самойлов и Шмединьш, которые на прошлой неделе, не проиграв ни одного матча, стали победителями этапа в Москве, в Гамбурге потерпели фиаско. Четыре поражения в четырех матчах и последнее место в группе.

Второй латвийский дуэт Точс/Плявиньш выступал в другой подгруппе и сумел одержать две победы. Этого хватило для выхода в четвертьфинал, где они встретились с хозяевами турнира Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером, но, к сожалению, уступили в трех сетах – 1:2 (20-22, 21-15, 13-15).

Плявиньш и Точс поделили в итоге пятое место с итальянцами Николаи/Лупо и заработали 20 тысяч долларов.