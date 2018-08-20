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Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира по версии рейтинга WTA.

В последний раз в десятке лучших Остапенко была в мае этого года, но затем не смогла защитить титул на Roland Garros и опустилась на 12-ю строчку.

В свою очередь вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила 18-ю строчку в рейтинге. Победа на июльском Bucharest Open позволила Севастовой вернуться в 20-ку сильнейших.

Лидером рейтинга остается Симона Халеп.

Лучший латвийский теннисист Эрнест Гулбис в новом рейтинге опустился на три строчки и теперь занимает 131-е место.