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Хоккеисты рижского "Динамо" обыграли одноклубников из Минска в первом туре предсезонного турнира за Кубок LDz. Встреча в Arēna Rīga завершилась со счетом 2:1. Победная шайба на счету итальянского защитника Мэттью Майоне, сообщает rus.delfi.lv.

Минчане открыли счет на 15-й минуте после грубой ошибки Мэттью Майоне, который потерял шайбу возле своих ворот, чем воспользовался Бо Беннетт, который сделал быструю передачу в центр на Куинтона Хаудена, поразившего ворота Тимура Билялова броском с близкого расстояния.

Во втором периоде рижане сравняли счет. В конце 20-минутки рижане получили возможность играть впятером против троих соперников и воспользовались большим численным преимуществом. Новичок рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс мастерски закрыл обзор вратарю на "пятачке", и Виделль восстановил равенство филигранным броском с кистей в дальний угол.

Победную шайбу рижане забросили в третьем периоде на 49-й минуте. Канадец Кевин Кларк после передачи Микелиса Редлиха объехал ворота и выдал шикарную передачу на оставшегося без присмотра Майоне, который мгновенным броском с "пятачка" переиграл Энрота. В конце основного времени минчане заменили вратаря на шестого полевого игрока, но спасти встречу не смогли.

Кубок LDz — традиционный предсезонный турнир, который вот уже десятый год пройдет в августе перед стартом регулярного чемпионата КХЛ. Рижское "Динамо" дважды побеждало на домашнем турнире (2009, 2012), четырежды занимало второе место (2010, 2013, 2014, 2017) и еще два раза — третье (2011, 2015).

Фото - Сергей Барановский

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