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Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Шарапова заняла в рейтинге пятое место с годовым доходом 10,5 миллиона долларов. Как отмечает Forbes, миллион долларов из этой суммы составили призовые, остальное теннисистка заработала на рекламных контрактах.

Первую строчку рейтинга занимает теннисистка Серена Уильямс, чей доход за год составил 18,1 миллиона долларов. Также в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок вошли теннисистки Каролина Возняцки (13 миллионов долларов), Слоан Стивенс (11,2 миллиона) и Гарбинье Мугуруса (11 миллионов).

Мария Шарапова впервые попала в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes в 2005 году и до 2015 года ежегодно занимала в нем первое место. Она уступила первую строчку в 2016 году Серене Уильямс.

В прошлом году Шарапова впервые не попала в рейтинг Forbes. Это было связано с 15-месячной дисквалификацией за употребление мельдония, из-за чего Шарапова потеряла в том числе ряд рекламных контрактов.

Источник: Meduza

Фото: flickr.com/idea canal