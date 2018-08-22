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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) официально внесла на своем сайте изменения в результаты соревнований по бобслею на Олимпиаде-2014 в Сочи, что означает, что латвийские экипаж-четверка и двойка стали соответственно золотыми и бронзовыми призерами.

Оба экипажа выступали на Олимпиаде под управлением пилота Оскара Мелбардиса. В четверку также входили Арвис Вилкасте, Даумантс Дрейшкенс и Янис Стренга, которые теперь признаны олимпийскими чемпионами, а Мелбардис и Дрейшкенс также стали бронзовым призерами в соревнованиях двоек.

Как сообщалось, ранее Международный олимпийский комитет лишил золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи российского бобслеиста Александра Зубкова из-за махинаций с анализами на допинг. Зубков оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде, но его апелляция была отклонена.

На Олимпиаде в Пхенчхане Оскар Мелбардис вметсе со Стренгой выиграли бронзу в соревнованиях двоек.