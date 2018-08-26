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В воскресенье, 26 августа, в завершающем матче турнира рижское "Динамо" разгромило швейцарский хоккейный клуб "Давос" со счётом 6:1 (3:0, 3:0, 0:1) и стало победителем Кубка LDz. Об этом пишет TVNET.

В первые 40 минут матча хоккеистам "Динамо" удалось забросить 6 безответных шайб в ворота швейцарцев. Хет-трик оформил канадский нападающий Кевин Кларк, который открыл счёт уже на 39-й секунде игры. Ещё три шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс, Андрис Джериньш и Виталий Павлов.

Вратарю рижан Кристерсу Гудлевскису не удалось отыграть на ноль — в конце игры швейцарцы, усилиями Шейна Принса забили гол престижа.

Для победы в Кубке LDz рижскому "Динамо" было достаточно победы с любым счётом в основное время, что и было сделано.

Лучшим игроком турнира был назван Лаурис Дарзиньш, а приз лучшему вратарю достался Кристерсу Гудлевскису.

"Динамо" стало обладателем Кубка Латвийской железной дороги в третий раз. До этого рижане становились победителями кубка в 2009 и 2012 году. Клуб сравнялся по числу побед на Кубке LDz с "Ак Барсом" и "Локомотивом".

Очередной сезон КХЛ рижское "Динамо" начнет 2 сентября – на выезде против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Первый домашний матч команда проведет 8 сентября против "Сибири".

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial