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Из-за налоговой реформы в латвийской сфере спорта заметно упали объемы пожертвований. Сложившуюся ситуацию можно сравнить с кризисом, который Латвия пережила десять лет назад. Такое мнение в интервью газете Latvijas avīze высказал генеральный секретарь Латвийского объединения баскетбола (ЛОБ) Эдгар Шнепс.

28 августа в Риге, на Эспланаде прошло открытие инициативы "Я поддерживаю спорт", в ходе которой спортивные тренера, функционеры, а также спортсмены обратили внимание на актуальные проблемы в отрасли.

Шнепс отметил, что в связи с налоговой реформой у латвийских предприятий пропала мотивация жертвовать средства неправительственным организациям.

"Больше всего непонятно, почему нет механизмов компенсаций. То, что реинвестированный заработок не облагается налогом - очень хорошо, но мы еще год назад просили подумать о том, какие будут убытки и как их компенсировать. Никто из правительства ничего не сказал", - указал Шнепс.

По его словам, больше всего финансовые проблемы ощущают баскетбольные клубы.

"С прошлого года общий долг клубов Латвийской баскетбольной лиги составляет более 60 тысяч евро. Теперь эстонская и латвийская лиги будут объединены, 50% от членского взноса (3600 евро) надо было заплатить на момент заявки, это сделали все семь эстонских команд и только две латвийские. Это не та сумма, из-за которой клуб продолжит существовать или нет, но она хорошо иллюстрирует общую ситуацию в баскетболе на уровне клубов. Огромная неопределенность", - отметил Шнепс.

По его словам, в латвийском спорте может повториться кризис, который возник в конце 2008 года.