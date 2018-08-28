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Латвийская теннисистка, 18-я ракетка мира Анастасия Севастова на старте Открытого чемпионата США (US Open) одолела хорватку Донну Векич, занимающую 41-е место в мировом рейтинге. Матч закончился со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Во втором круге Севастова сыграет против представительницы США Клэр Лю. Американка на старте турнира в трех сетах обыграла словенку Полону Херцог.

Во второй игровой день на американские корты выйдет первая ракетка Латвии Алена Остапенко. Рижанке в первом круге будет противостоять немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая в настоящий момент занимает 89-е место в рейтинге.

Фото: flickr.com/threiner