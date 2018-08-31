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Латвийская теннисистка Алена Остапенко во втором круге Открытого чемпионата США одержала волевую победу над американкой Тейлор Таунсенд со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 19 минут, пишет Championat.com.

21-летняя рижанка, занимающая 10-е место в рейтинге WТА, четырежды подала навылет, допустила 15 двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 8, проиграла 3 гейма на своей подаче, а также сделала 52 виннера и 47 невынужденных ошибок. Ее соперница активно выиграла 20 розыгрышей при 26 собственных неточностях.

В третьем круге Остапенко сыграет с Марией Шараповой (22). Матч третьего круга пройдет в субботу, 1 сентября.

До этого спортменки встречались на корте в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Риме весной этого года. Тогда Шарапова одержала победу над Остапенко, встреча продолжалась 3 часа 12 минут.