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Латвийская теннисистка Анастасия Севастовой обыграла Екатерину Макарову из России в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу латвийской теннисистки, посеянной на турнире под 19-м номером. Севастова впервые в карьере обыграла Макарову. Ранее спортсменки встречались трижды, и все три раза победа в матче оставалась за Макаровой.

В четвертом круге 28-летняя Севастова сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Цян и украинкой Элиной Свитолиной.

Сегодня также состоится матч третьего круга между Аленой Остапенко и россянкой Марией Шараповой.