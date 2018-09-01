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Капитаном "Динамо" (Рига) в новом сезоне выбран нападающий Лаурис Дарзиньш, сообщается на странице клуба в Facebook.

Ассистентами Дарзиньша будут Микелис Редлихс, Кристапс Сотниекс, Гинтс Мейя и Брендон Макмиллан. Дарзиньш уже был капитаном "Динамо" часть сезона 2014/2015, а также исполнял эту роль в сборной Латвии в 2013 году. В начале прошлого сезона роль капитана "Динамо" исполнял Гинтс Мейя, однако с середины сезона им стал Микс Индрашис, который в нынешнем сезоне будет выступать за московское "Динамо".

Рижское "Динамо" начнет сезон в воскресенье матчем на выезде против екатеринбургского "Автомобилиста". Ранее рижане стали победителями Кубка LDz.