Названо имя нового капитана рижского "Динамо" (3)

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Спорт | 1 сентября 2018 года, 15:16

Капитаном "Динамо" (Рига) в новом сезоне выбран нападающий Лаурис Дарзиньш, сообщается на странице клуба в Facebook.

Ассистентами Дарзиньша будут Микелис Редлихс, Кристапс Сотниекс, Гинтс Мейя и Брендон Макмиллан. Дарзиньш уже был капитаном "Динамо" часть сезона 2014/2015, а также исполнял эту роль в сборной Латвии в 2013 году. В начале прошлого сезона роль капитана "Динамо" исполнял Гинтс Мейя, однако с середины сезона им стал Микс Индрашис, который в нынешнем сезоне будет выступать за московское "Динамо".

Рижское "Динамо" начнет сезон в воскресенье матчем на выезде против екатеринбургского "Автомобилиста". Ранее рижане стали победителями Кубка LDz.

Комментарии 3
Latviešu Patriots1 час назад
Ļoti labi, Rīgas Dinamo paliek aizvien Latviskās! Tas priecē!
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Latviešu Patriots19 минут назад
Rīga Dinamo paliek arvien Latviskāks! Tas ir ļoti labi!
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Nitj58 минут назад
Staršego ļeitenanta?
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