Названо имя нового капитана рижского "Динамо" (3)
Спорт | 1 сентября 2018 года, 15:16
Капитаном "Динамо" (Рига) в новом сезоне выбран нападающий Лаурис Дарзиньш, сообщается на странице клуба в Facebook.
Ассистентами Дарзиньша будут Микелис Редлихс, Кристапс Сотниекс, Гинтс Мейя и Брендон Макмиллан. Дарзиньш уже был капитаном "Динамо" часть сезона 2014/2015, а также исполнял эту роль в сборной Латвии в 2013 году. В начале прошлого сезона роль капитана "Динамо" исполнял Гинтс Мейя, однако с середины сезона им стал Микс Индрашис, который в нынешнем сезоне будет выступать за московское "Динамо".
Рижское "Динамо" начнет сезон в воскресенье матчем на выезде против екатеринбургского "Автомобилиста". Ранее рижане стали победителями Кубка LDz.
Ļoti labi, Rīgas Dinamo paliek aizvien Latviskās! Tas priecē!
11
Ответить
Rīga Dinamo paliek arvien Latviskāks! Tas ir ļoti labi!
1
Ответить
Staršego ļeitenanta?
Ответить