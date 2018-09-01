Роналду попросил "Ювентус" нанять ему трех телохранителей
Спорт | 1 сентября 2018 года, 16:12
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять ему трех телохранителей, сообщает Football Italia.
33-летний португалец боится, что его вилла в Гран Мадре может быть слишком уязвима для недоброжелателей.
Один из телохранителей будет охранять дом Роналду, другой — семью футболиста, а третий — самого португальца.
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за €112 млн.
Источник: Газета.ru