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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять ему трех телохранителей, сообщает Football Italia.

33-летний португалец боится, что его вилла в Гран Мадре может быть слишком уязвима для недоброжелателей.

Один из телохранителей будет охранять дом Роналду, другой — семью футболиста, а третий — самого португальца.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за €112 млн.

Источник: Газета.ru