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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла латвийскую спортсменку Алену Остапенко в третьем круге US Open – 6:3, 6:2.

Матч продолжался один час 23 минуты. Шарапова шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18. На счету Остапенко один эйс, шесть двойных и три реализованных брейка из пяти.

Финал женского US Open пройдет 8 сентября.

До этого спортсменки встречались на корте в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Риме весной этого года. Тогда Шарапова одержала победу над Остапенко, встреча продолжалась 3 часа 12 минут.

Источник: eurosport.ru