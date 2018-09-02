Шарапова победила Остапенко и пробилась в четвертый круг US
Спорт | 2 сентября 2018 года, 09:51
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла латвийскую спортсменку Алену Остапенко в третьем круге US Open – 6:3, 6:2.
Матч продолжался один час 23 минуты. Шарапова шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 18. На счету Остапенко один эйс, шесть двойных и три реализованных брейка из пяти.
Финал женского US Open пройдет 8 сентября.
До этого спортсменки встречались на корте в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Риме весной этого года. Тогда Шарапова одержала победу над Остапенко, встреча продолжалась 3 часа 12 минут.
Источник: eurosport.ru