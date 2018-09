Спорт |

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в 1/8 финала Открытого чемпионата США обыграла седьмую ракетку мира, украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Матч, продолжавшийся 1 час 21 минуту, закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:0 в пользу лиепайчанки.

Sevastova continues to carve her way through the draw, defeating Svitolina 6-3, 1-6, 6-0 to reach the QF...



Next up: Stephens or Mertens.#USOpen pic.twitter.com/6uMbymvYJv