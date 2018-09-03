Севастова обыграла седьмую ракетку мира и вышла в 1/4 US Open

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Спорт | 3 сентября 2018 года, 12:11

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в 1/8 финала Открытого чемпионата США обыграла седьмую ракетку мира, украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Матч, продолжавшийся 1 час 21 минуту, закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:0 в пользу лиепайчанки.

В четвертьфинале 28-летняя Севастова встретится с действующей чемпионкой US Open Слоан Стивенс, которая в четвертом круге обыграла бельгийку Элисе Мертенс - 6:3, 6:3.

Напомним, ранее первая ракетка Латвии Алена Остапенко уступила в третьем круге US Open россиянке Марии Шараповой.

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