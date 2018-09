Спорт |

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в четвертьфинале Открытого чемпионата США в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира, третью ракетку мира, американку Слоан Стивенс — 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Севастова впервые в карьере вышла в полуфинал "Большого Шлема". Это новое крупное достижение для латвийского спорта.

Flawless tennis: Anastasija Sevastova defeats Stephens 6-2, 6-3 to reach her first Grand Slam semifinal! She awaits the winner of Serena/Pliskova... #USOpen pic.twitter.com/VsqC6mhBld

За выход в финал US Open Севастова поспорит либо с американкой Сереной Уильямс (17), либо с чешкой Каролиной Плишковой (8).

Призовой фонд турнира "Большого шлема" – 25 282 400 долларов.

Early in her career, Sevastova retired from tennis due to injuries and disillusionment from the sport.



She now finds herself in the semifinal of a Grand Slam and this is what it means...#USOpen pic.twitter.com/Ws2ya4mivQ