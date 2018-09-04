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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заключил сделку с налоговыми органами Испании и согласился на наказание в виде одного года лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму €3,3 млн. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

По данным прокуратуры, в 2011–2012 годах Моуринью, который возглавлял мадридский клуб «Реал», скрывал от казначейства свои доходы, полученные через компанию Koper Services на Британских Виргинских островах, и не выплачивал с них налоги. В 2011 году тренер задолжал налоговым органам Испании €1,6 млн, в 2012-м — €1,7 млн.

Моуринью признал, что сумел «получить непрозрачную выгоду», которая вытекала из его прав «на использование своего изображения», а также в том, что предоставлял властям данные, которые не соответствуют действительности.

Тем не менее издание указывает, что наставник МЮ вряд ли будет отбывать реальный срок, поскольку испанское законодательство разрешает назначать условное наказание по приговорам до двух лет лишения свободы за преступление, которое было совершено впервые.

В начале мая 2018 года португалец выражал готовность выплатить в казну Испании €800 тыс., чтобы избежать тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

Источник: РБК

Фото: flickr.com/Kevin Morejon