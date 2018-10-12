Болт забил первые голы в профессиональном футболе (1)
Восьмикратный олимпийский чемпион по лекой атлетике Усэйн Болт забил первые голы в составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс».
Он забил два гола в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:0.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ️ #SWSvCCM #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
BOLT HAS HIS BRACE! ️— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V
Болт заключил бессрочный контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в августе. Он говорил, что игра в профессиональный футбол была его мечтой. «Я знаю, что потребуется много тяжелой работы и тренировок, чтобы достичь высокого уровня. (…) Я всегда говорю, что все возможно, не нужно думать об ограничениях и лимитах», — сказал спортсмен.
Ямайский легкоатлет занимался бегом на короткие дистанции. Он одиннадцать раз становился чемпионом мира и устанавливал восемь мировых рекордов.