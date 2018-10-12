Спорт |

Восьмикратный олимпийский чемпион по лекой атлетике Усэйн Болт забил первые голы в составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс».

Он забил два гола в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Болт заключил бессрочный контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в августе. Он говорил, что игра в профессиональный футбол была его мечтой. «Я знаю, что потребуется много тяжелой работы и тренировок, чтобы достичь высокого уровня. (…) Я всегда говорю, что все возможно, не нужно думать об ограничениях и лимитах», — сказал спортсмен.

Ямайский легкоатлет занимался бегом на короткие дистанции. Он одиннадцать раз становился чемпионом мира и устанавливал восемь мировых рекордов.