Восьмикратный олимпийский чемпион по лекой атлетике Усэйн Болт забил первые голы в составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс».

Он забил два гола в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Here it is, @usainbolt , the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ️ #SWSvCCM #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

BOLT HAS HIS BRACE! ️



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V