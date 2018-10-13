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Лидер группировки «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное ситуации вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Полная версия доступна в Instagram-аккаунте артиста.

«Два веселых футболиста вместе провели уикенд. От...али министра, став героями легенд!» — первые строки стихотворения.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Оба футболиста находятся под стражей. В СИЗО спортсмены проведут два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что Кокорин и Мамаев совершили преступление в составе группы лиц. Обвинение полагает, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей. Также задержаны младший брат Кокорина Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем от их рук пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин в кофейне на Большой Никитской улице.