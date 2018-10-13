Шнуров посвятил матерную оду Кокорину и Мамаеву (1)
Лидер группировки «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное ситуации вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Полная версия доступна в Instagram-аккаунте артиста.
«Два веселых футболиста вместе провели уикенд. От...али министра, став героями легенд!» — первые строки стихотворения.
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Два веселых футболиста Вместе провели уикенд, - ОтпиздЮхали министра, Став героями легенд! Как богатыри былины, Встали с печки, вот те нать, И пошли вдоль по Неглинной По ебальникам пинать. И ногами, и руками, Любо дорого глядеть! Крепкие они, как камень, Звонкие они, как медь! Хули трогать их-то, ибо, Вот герои от народа, И под стать они Хабибу, Им я посвящаю оду! Их портреты срочно в школы, Дай им, боже, больше сил, Для примера и прикола, Я, будь воля, разместил!
В отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Оба футболиста находятся под стражей. В СИЗО спортсмены проведут два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что Кокорин и Мамаев совершили преступление в составе группы лиц. Обвинение полагает, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей. Также задержаны младший брат Кокорина Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий.
8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем от их рук пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин в кофейне на Большой Никитской улице.