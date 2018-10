Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера — Мик досрочно обеспечил себе первое место в сезоне европейских гонок "Формула-3". По количеству набранных очков немецкий пилот стал недосягаем для соперников в турнирной таблице.

Во второй гонке заключительного этапа серии, который проходит в немецком городе Хоккенхайме, Мик Шумахер занял второе место. Однако за всю серию 19-летний член команды Prema заработал 347 очков. Второй результат, который принадлежит Дэну Тиктуму из британского Motopark, составляет 296 очков.

Для сына многократного чемпиона "Формулы-1" этот титул стал первым в автоспортивной карьере. До этого лучшим результатом немецкого пилота были два вторых места в европейской и итальянской "Формуле-4".

Going out for my fastest lap in Qu2 - P7 in race 1, P 2 in races 2 and 3. Ausfahrt zur schnellsten Runde in Qu2 - Startplatz 7 in Rennen 1, Startplatz 2 in den Rennen 2 und 3. #SCM #TeamMS #QuickMick #KeepFighting @PREMA_Team @fiaf3europe @GermanGrandPrix pic.twitter.com/HTctaqo1sF