Сын Михаэля Шумахера досрочно стал чемпионом "Формулы-3"

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера — Мик досрочно обеспечил себе первое место в сезоне европейских гонок "Формула-3". По количеству набранных очков немецкий пилот стал недосягаем для соперников в турнирной таблице.

Во второй гонке заключительного этапа серии, который проходит в немецком городе Хоккенхайме, Мик Шумахер занял второе место. Однако за всю серию 19-летний член команды Prema заработал 347 очков. Второй результат, который принадлежит Дэну Тиктуму из британского Motopark, составляет 296 очков.

Для сына многократного чемпиона "Формулы-1" этот титул стал первым в автоспортивной карьере. До этого лучшим результатом немецкого пилота были два вторых места в европейской и итальянской "Формуле-4".

Фото: Facebook/ Mick Schumacher

Источник: L!FE.ru
Комментарии