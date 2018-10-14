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В ночь на 14 октября 2018 года в пригороде Нью-Йорка на площадке Nassau Veterans Memorial Coliseum завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 208, главным событием которого стал полуфинальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором встретились американец Чейл Соннен и легенда MMA российский боец Фёдор Емельяненко.

Емельяненко с первых же минут боя захватил инициативу. Осыпав соперника градом ударов в стойке, Последний император вынудил судью остановить поединок за несколько секунд первого раунда, победив техническим нокаутом.

Таким образом российский спортсмен вышел в финал Гран-при Bellator, где встретится с Райаном Бэйдером, который ранее победил Мэта Миттриона.

Этот бой стал пятым для 42-летнего россиянина после возобновления карьеры в 2015 году и третьим в Bellator, где Емельяненко дебютировал в июне 2017 года. Ранее он уступил нокаутом американцу Мэтту Митриону, затем в апреле текущего года также в первом раунде нокаутировал другого американца Фрэнка Мира в рамках четвертьфинала Гран-при.

Всего же за почти 17 лет в смешанных единоборствах Федор Емельяненко провел 44 боя, победив в 38 из них (29 - досрочно), проиграв в пяти, еще один поединок был признан несостоявшимся.