Рижское "Динамо" одержало победу над "Адмиралом", прервав серию поражений (3)
Спорт | 15 октября 2018 года, 07:00
Рижское "Динамо" обыграло команду "Адмирал" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает портал Sports.ru .
Победа в матче позволила подопечным Гирта Анкипанса прервать серию из шести поражений подряд. Голкипер Кристерс Гудлевскис помог рижанам прервать серию из шести поражений подряд, отразив 32 броска из 32.
Для 26-летнего вратаря это второй шатаут в сезоне.
Защитник "Динамо" Мэтью Майоне забил гол в начале третьего периода, который в результате стал победным.
Ранее сообщалось, что рижское "Динамо" проиграло "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Фото: facebook.com/dinamorigaofficial/
Просто очередной выпендреж и показа.Счастья то сколько?,аж полные штаны.
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Если бы не ПУТИН..не было этой Гинамы ...точнее была бы..в.роскошном,много командном..латвийском чемпионате..шесть игр в Огре.столько же в Лиепае..еще где то .ТОЖЕ шесть..и игра ФИНАЛ !!! ЗА Кубок! При этом полные трибуны болельщиков...крики-сарауй!! Награждение победителей..смех слезы. Шампанское из кубка похожего на графин..а не так как сейчас. Последнее (или какое ,там не слежу) место в КХЛе..
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блять, сука, ставка не сыграла ,против динамо ставил, ну или ничька хотя бы годилась
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