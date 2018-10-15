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Рижское "Динамо" обыграло команду "Адмирал" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает портал Sports.ru .

Победа в матче позволила подопечным Гирта Анкипанса прервать серию из шести поражений подряд. Голкипер Кристерс Гудлевскис помог рижанам прервать серию из шести поражений подряд, отразив 32 броска из 32.

Для 26-летнего вратаря это второй шатаут в сезоне.

Защитник "Динамо" Мэтью Майоне забил гол в начале третьего периода, который в результате стал победным.

Ранее сообщалось, что рижское "Динамо" проиграло "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial/