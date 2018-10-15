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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA поднялась на 11-е место, установив личный рекорд, пишет rsports.ru. До этого личным рекордом Севастовой было 15-е место.

Cегодня Севастова примет участие в Кубке Кремля. В первом раунде ей предстоит сыграть со словачкой Маргаритой Рыбариковой, которая находится на 39-м месте в мировом рейтинге.

Напомним, в октябре Севастова уступила представительнице Дании Каролин Возняцки в финале Открытого чемпионата Китая. Решающее противостояние завершилось со счетом 6:3, 6:3.Севастова, между тем, благодаря успешному выступлению в Пекине стала первой ракеткой Латвии, потеснив Алену Остапенко.

Остапенко в новом рейтинге сохранила 18-ю строчку, а третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич поднялась на три места и расположилась на 347-м месте.

Первая тройка мирового рейтинга осталась неизменной: Симона Халеп (Румыния), Каролина Возняцки (Дания) и Ангелик Кербер (Германия).