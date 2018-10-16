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Дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс заявил, что ирландец Конор Макгрегор предложил его племяннику $15 млн за реванш.

«Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал «нет». Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», — цитирует Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.