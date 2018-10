Спорт |

Как сообщает официальный сайт московского турнира Кубок Кремля, румынская теннисистка Симона Халеп, возглавляющая мировой рейтинг в женском одиночном разряде, снялась с соревнований из-за травмы спины.

"Не хочу идти на неоправданный риск. Конечно, я расстроена, что снимаюсь с турнира, но здоровье всегда должно быть на первом месте. Желаю турниру больших успехов", — написала в Twitter Халеп.

I really wanted to play here in Moscow, but unfortunately my back is still causing me pain and I don't want to take any unnecessary risks.



While it's disappointing to withdraw, I know it's important to put my health first. I wish the tournament great success pic.twitter.com/vqGiclchyD