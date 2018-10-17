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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова пробилась в четвертьфинал проходящего в Москве Кубка Кремля, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:4. Матч продолжался почти 3,5 часа.

В четвертьфинале 28-летняя лиепайчанка сыграет с россиянкой Верой Звонаревой.

Ранее Севастова поднялась на одну позицию в мировом рейтинге, обновленная версия которого была опубликована 15 октября. Теперь лиепайчанка занимает высшее в своей карьере 11-е место. Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в данный момент находится на 18-й позиции.