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Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал рекордный контракт с истории спорта, сообщает ESPN. По условиям соглашения со стриминговым сервисом DAZN, чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA Super и IBO в среднем весе гарантированно получит $365 млн.

Контракт предполагает трансляцию 11 боев Альвареса в течение ближайших пяти лет. Первым из них будет поединок за титул WBA во втором среднем весе против британца Рокки Филдинга. Бой состоится 15 декабря в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году американским бейсболистом Джанкарло Стэнтоном. Он продлил контракт с клубом MLB «Майами Марлинз» на 13 лет за $325 млн.

В середине сентября Альварес в Лас-Вегасе победил казахстанца Геннадия Головкина. По итогам 12-раундового боя один судья определил ничью, а двое остальных отдали победу мексиканскому боксеру — 114:114, 115:113, 115:113.

28-летний Альварес выиграл 50-й бой на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих. Для 36-летнего Головкина поражение стало первым в 40 поединках.

Альварес и Головкин провели второй бой за год. В середине сентября 2017 года их чемпионский поединок в Лас-Вегасе завершился вничью. Оба спортсмена остались недовольны решением судей. Вердикты арбитров не совпали: один отдал предпочтение Альваресу (118:110), второй — Головкину (115:113), третий определил ничью (114:114).

Источник: РБК