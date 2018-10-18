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Непобежденный профессиональный боксер Флойд Мейвезер предположил, что мог бы снова выйти на ринг с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает Газета.ру.

Американец сказал, что, возможно, встретиться с ирландцем во второй раз, но только после поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«История с Макгрегором не завершена. После боя с Нурмагомедовым я мог бы вновь сразиться с Конором», - заявил Мейвезер TMZ.

В августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде и одержал 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге, побив рекорд Рокки Марчиано.