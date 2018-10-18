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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова победила россиянку Веру Звонареву в четвертьфинале Кубка Кремля. Матч, продолжавшийся 2 часа 12 минут, закончился со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Севастова одержала первую победу над Звонаревой в двух матчах. В 2010 году теннисистки встречались на турнире в Индиан-Уэллсе, где россиянка победила со счетом 6:2, 6:3.

За выход в финал "Кубка Кремля" Севастова поборется с Онс Жабер из Туниса.

Ранее Севастова поднялась на одну позицию в мировом рейтинге, обновленная версия которого была опубликована 15 октября. Теперь лиепайчанка занимает высшее в своей карьере 11-е место.