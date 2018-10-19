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Сборной Латвии по сидячему волейболу не хватает средств для поездки девяти членов команды на международный турнир в Москву, сообщает Delfi.

Спортсменам не хватает 275 евро на билеты, деньги надо собрать до конца недели.

Международные турниры важны для команды как подготовка к чемпионату Европы. Этот год особенно значимый, потому что уже в следующем году начинается квалификация на летние Паралимпийские игры в Токио.

Благодаря поддержке неравнодушных людей, уже собрана большая часть суммы для поездки в Москву — 519,54 евро из 794, 38 евро. Команда выражает благодарность каждому, кто помог. Эти деньги позволили сделать резервацию билетов для девяти человек. Чтобы полностью покрыть транспортные расходы, необходимо еще 275,11 евро.

"Каждый пожертвованный цент дает нам надежду и веру что у нас все получится!. — пишет в своем обращении команда. — Мы будем очень благодарны за вашу поддержку, доброту и отзывчивость. До турнира осталось совсем немного — уже 25 октября начнутся первые игры и тренировки, в которых без вашей поддержке принять участие мы не сможем".

Счет для пожертвований: (с пометкой — ziedojums)

Biedrība "Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācija" (LISA)

Reģ.Nr. 40008097814

AS CITADELE BANKA

Bankas kods: PARXLV22

Konta nr.: LV49PARX0016708770001

Добавим, нападающий латвийской команды по сидячему волейболу Александр Ронис был гостем программы DAVAJ на радио Baltkom.