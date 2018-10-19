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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова уступила Онс Жабер из Туниса в полуфинале Кубка Кремля. Матч закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Во втором полуфинальном матче турнира сыграют россиянка Дарья Касаткина и британка Йоханна Конта.

Ранее Севастова поднялась на одну позицию в мировом рейтинге, обновленная версия которого была опубликована 15 октября. Теперь лиепайчанка занимает высшее в своей карьере 11-е место. При этом, несмотря на поражение в полуфинале Кубка Кремля, Севастова сохраняет шансы на попадание в десятку лучших.