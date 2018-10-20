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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок в пятницу провел тренировочное занятие латвийского "Земгале" из Елгавы. Об этом сообщает Jelgavas Vestnesis.

Знарок вышел на занятие в именной тренировочной форме сборной России. По информации издания, тренировка длилась два часа и хоккеисты были очень довольны присутствием Знарка. Тренер же отметил, что "Земгале" - хорошая команда с новыми игроками, готовыми работать и у которых есть будущее.

На занятие Знарка пригласил тренер "Земгале" Валерий Кулибаба.

"Он мой друг, я пригласил его на тренировку. Хотел взбодрить своих игроков. К тому же он может посмотреть на тренировочный процесс со стороны, что-то подсказать", - отметил Кулибаба.

На данный момент специалист находится без работы. Последним местом работы 55-летнего специалиста был петербургский СКА, который он возглавлял с 2016 по 2018 год. В качестве тренера Знарок трижды становился победителем Кубка Гагарина (дважды с Динамо и один раз со СКА). С 2014 по 2018 год он возглавлял сборную России, с которой стал чемпионом мира (2014) и выиграл Олимпийские игры (2018). С 2006 по 2011 год являлся главным тренером сборной Латвии.

Фото и видео: Ivars Veiliņš/Jelgavas Vēstnesis