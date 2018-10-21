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В воскресенье, 21 октября, был опубликован новый рейтинг WTA - Анастасии Севастовой удалось сохранить 11-е место, в свою очередь, Алена Остапенко покинула двадцатку лучших и оказалась на 21-й позиции. Об этом пишет lsm.lv.

Кроме того латвийская теннисистка Диана Марцинкевича опустилась на шесть позиций ниже и сейчас занимает 353-ю строчку, Даниэла Висмане находится на 565-м месте, а Алисе Черницка находится на 936-й позиции.

На первом месте в рейтинге находится румынка Симона Халеп, вторую строчку занимает теннисистка из Германии Ангелика Кербер, а тройку лидеров завершает датчанка Каролина Возняцки.

Ранее уже сообщалось, что Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA поднялась на 11-е место, установив личный рекорд. Между тем Алена Остапенко в предыдущем рейтинге занимала 18-ю строчку, а третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич поднялась была на 347-м месте.