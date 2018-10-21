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В воскресенье, 21 октября, первая ракетка мужского тенниса в Латвии Эрнест Гулбис потерпел поражение в финале турнира ATP World Tour 250 в Стокгольме. Это первый финал, который Гулбису не удалось выиграть. Об этом пишет KasJauns.

Гулбис находится на 145-й строчке в мировом рейтинге. Латвиец проиграл 20-летнему теннисисту из Греции Стефану Циципасу, который является 16-ракеткой мира.

Гулбис в седьмой раз попал в финал турнира ATP, но он сделал это впервые с 2014 года. Все предыдущие финалы ATP латвиец выиграл, заработав 250 пунктов.