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Во вторник, 23 октября, титулованная латвийская штангистка Ребека Коха на проходящем в Польше чемпионате Европы среди юниоров четвертый год подряд завоевала золотую медаль.

Выступая в весовой категории до 63 килограммов, Коха подняла в рывке 100 кг, а в толчке - 120 килограммов, что в сумме составило 220 кг. Ближайшую соперницу Коха опередила на 13 кг.

В обеих дисциплинах она завоевала также малые золотые медали.

Второй на чемпионате стала штангистка из Турции Нурая Левент, которая в сумме набрала 207 кг, а третье место завоевала белоруска Сюзанна Валодзька - 201 кг.

20-летняя латвийская штангистка выигрывала юниорские чемпионаты Европы также в 2015, 2016 и 2017 годах, а в марте этого года стала чемпионкой Европы среди взрослых.