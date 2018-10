Спорт |

Бывший участник турниров Большого шлема и один из самых талантливых представителей поколения начала века Тодд Рид ушёл из жизни, сообщает News.com.au.

Причём австралийские источники не объясняют причину произошедшего, но говорят об "отсутствии подозрительных обстоятельств". Австралийский теннисный мир шокирован смертью Тодда и выражает соболезнования.

Very saddened to hear the news of the passing of Todd Reid. We never know how much someone can be suffering. Prayers for Todd and his family. #RIP #tennisfamily @ATPWorldTour @TennisAustralia @beyondblue