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Бывший участник турниров Большого шлема и один из самых талантливых представителей поколения начала века Тодд Рид ушёл из жизни, сообщает News.com.au.

Причём австралийские источники не объясняют причину произошедшего, но говорят об "отсутствии подозрительных обстоятельств". Австралийский теннисный мир шокирован смертью Тодда и выражает соболезнования.

Very saddened to hear the news of the passing of Todd Reid. We never know how much someone can be suffering. Prayers for Todd and his family. #RIP #tennisfamily @ATPWorldTour @TennisAustralia @beyondblue — Todd Woodbridge (@toddwoodbridge) 26 октября 2018 г.

Его партнёр по парному теннису и тёзка Тодд Вудбридж отреагировал фразой "мы никогда не знаем, как сильно человек может страдать".

Рид в возрасте 13 лет подписал контракт на сумму 450 тысяч долларов с IMG, которая ведёт многих талантливых теннисистов, а в 2002 году выиграл юниорский Уимблдон. Однако почти сразу после старта взрослой карьеры его стали преследовать травмы и болезни. На Australian Open 2004 он дошёл до третьего круга, где уступил Роджеру Федереру, а по итогам года был 105-м номером мирового рейтинга.

В 2005 году Рид был вынужден прервать карьеру из-за мононуклеоза. Он предпринимал попытки вернуться в 2009-м и тогда проиграл все три матча и все — из-за травм. Ещё один раз он постарался вернуться в 2014 году, но также неудачно.

Фото: Twitter/7Sport