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Рижское "Динамо" уступило петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 1:2.

У рижан отличился их лучший снайпер Линус Виделль. Между тем, гости забросили решающую шайбу менее чем через минуту после того, как судьи не засчитали гол динамовца Андриса Джериньша.

"Динамо", несмотря на поражение, осталось на восьмом месте в Западной конференции КХЛ. В 22 матчах команда набрала 19 очков. СКА занимает второе место в таблице. Лидирует ЦСКА, набравший 36 очков в 22 играх.

Следующий матч рижское "Динамо" проведет 30 октября против "Северстали". Еще через два дня рижане сыграют с "Локомотивом".