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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии к ноябрьским матчам в Лиге наций. Об этом стало известно Corriere dello Sport. Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" просил не вызывать себя в национальную команду, чтобы быстрее адаптироваться в туринском клубе, куда он перешел летом.

Роналду решил помочь Португалии в играх Лиги наций с Италией (17 ноября) и Польшей (20 ноября).

При этом, также называлась еще одна причина того, что Роналду не сыграл за сборную осенью. По информации СМИ, нападающий мог быть не вызван из-за обвинения в изнасиловании, о котором заявила жительница США. Позднее это не подтвердилась.

Португалия лидирует в группе 3 Лиги А с шестью набранными очками после двух игр. Италия с четырьмя очками в трех матчах идет второй, Польша (один балл в трех играх) — третьей.

Источник: Спорт-Экспресс

Фото: flickr.com/favoritnr1smm